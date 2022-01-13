金管擬兩年內監管加密幣

加密資產愈見盛行，最初一直表示加密貨幣不屬其監管範圍的金管局為保香港金融穩定，終要順應潮流出手監管，並於昨日發佈加密資產和穩定幣的討論文件，進行為期兩個多月的公眾諮詢。金管局總裁余偉文表示，目標是在2023至2024年之前，就穩定幣引入新的監管制度。余偉文在《匯思》中表示，近年加密資產市值顯著增長（估計約達2.2萬億美元），機構及零售投資者亦日漸關注這類資產，反映加密資產與主流金融體系的關連愈趨緊密。在參考國際標準後，金管局集中從三方面處理加密資產所帶來的影響，首先是穩定幣方面，這與其他大部分並無資產支持的加密資產不同，穩定幣一般錨定或參考單一或多種資產，例如證券或法定貨幣。由於現時普遍欠缺就穩定幣營運安排的規管或披露要求，以至個別穩定幣的支持機制並不透明。