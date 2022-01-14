CPI符預期 美匯跌穿95 科技股弱 納指再跌244點

美國日前公佈的通脹率雖然高企，但仍屬市場預期範圍之內，未有帶來恐慌，即使勞工市場數據較預期遜色，美股昨晚仍高開。杜指早段升117點，至36408點，升幅為0.3%；納指早段已大跌逾200點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36304點，升14點；納斯達克指數報14943點，跌244點。滙控（005）美國預託證券價格曾見54.87港元，較香港收市價升1.22港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見467.99港元，較香港收市價跌7.21港元。美國勞工部公佈，截至本月8日止的一周，首次申領失業救濟人數按周增加2.3萬人，達23萬人，高於市場預期的20萬人。截至今年1月1日的一周，美國續領失業救濟人數為155.9萬人，按周減少19.4萬人，少於市場預期173.3萬人。美國去年12月最終需求生產物價指數（PPI）按月上升0.2%，預期為上升0.4%，低於預期，顯示通脹壓力緩和。前值（去年11月）為上升0.8%。此外，美國勞工部周三公佈，去年12月消費物價指數（CPI）按月漲0.5%，按年則升7%，創近40年來最大年度升幅，但符合市場預期，消息拖累美匯指數跌穿95關口，創兩個月低位。市場人士認為，今次美國通脹在市場預期之內，市場亦已消化聯儲局加息消息，導致美匯指數下跌。美匯指數一度低見94.713，其後稍為回升至94.8。另一方面，世界黃金協會認為，高通脹和市場回落或維持黃金作對沖工具需求，料加息對金價影響有限。分析料美匯短線受壓星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，美國通脹自去年已不斷上升，市場對聯儲局加息預期隨之增加，美匯於去年底由93大幅升至97水平。李若凡指，今次公佈的通脹數據符合市場預期，市場加息預期降溫，加上投資者對聯儲局加息相關預測已消化一段時間，故美元受到下行壓力回落。她預計，美匯短線將受壓，於93至97水平徘徊。另外，聯儲局周三公佈地區經濟調查報告「褐皮書」顯示，美國經濟在去年12月以溫和速度擴張，供應鏈中斷和勞動力短缺問題仍然存在，限制經濟增長。報告亦指，有10個聯儲銀行表示受Omicron影響，部份地區對未來經濟增長的樂觀情緒出現降溫。歐洲股市收市個別發展。英國富時100指數收報7563.85點，升12點，升幅0.16%。德國DAX指數收報16031.59點，升21點，升幅0.13%。法國CAC指數收報7201.14點，跌36點，跌幅0.50%。金價偏軟。於紐約商品交易所，2月份期金接近收市時報每盎司1,820.7美元，跌6.6美元，跌幅0.36%。黃金協會：加息影響金價微世界黃金協會表示，儘管加息可能對黃金造成不利影響，但歷史表明加息影響或有限，高通脹和市場回落可能會維持對黃金作為對沖工具需求。協會指出，隨著相互競爭力量支持並削弱金價表現，今年金價可能面臨與去年類似情況。黃金價格在短期內可能會對實際利率作出反應，以應對全球央行收緊貨幣政策速度，及其控制通脹有效性。