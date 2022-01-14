CPI符預期 美匯跌穿95 科技股弱 納指再跌244點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36304點，升14點；納斯達克指數報14943點，跌244點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見54.87港元，較香港收市價升1.22港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見467.99港元，較香港收市價跌7.21港元。
美國勞工部公佈，截至本月8日止的一周，首次申領失業救濟人數按周增加2.3萬人，達23萬人，高於市場預期的20萬人。截至今年1月1日的一周，美國續領失業救濟人數為155.9萬人，按周減少19.4萬人，少於市場預期173.3萬人。
美國去年12月最終需求生產物價指數（PPI）按月上升0.2%，預期為上升0.4%，低於預期，顯示通脹壓力緩和。前值（去年11月）為上升0.8%。
此外，美國勞工部周三公佈，去年12月消費物價指數（CPI）按月漲0.5%，按年則升7%，創近40年來最大年度升幅，但符合市場預期，消息拖累美匯指數跌穿95關口，創兩個月低位。市場人士認為，今次美國通脹在市場預期之內，市場亦已消化聯儲局加息消息，導致美匯指數下跌。美匯指數一度低見94.713，其後稍為回升至94.8。另一方面，世界黃金協會認為，高通脹和市場回落或維持黃金作對沖工具需求，料加息對金價影響有限。
分析料美匯短線受壓
星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，美國通脹自去年已不斷上升，市場對聯儲局加息預期隨之增加，美匯於去年底由93大幅升至97水平。
李若凡指，今次公佈的通脹數據符合市場預期，市場加息預期降溫，加上投資者對聯儲局加息相關預測已消化一段時間，故美元受到下行壓力回落。她預計，美匯短線將受壓，於93至97水平徘徊。
另外，聯儲局周三公佈地區經濟調查報告「褐皮書」顯示，美國經濟在去年12月以溫和速度擴張，供應鏈中斷和勞動力短缺問題仍然存在，限制經濟增長。報告亦指，有10個聯儲銀行表示受Omicron影響，部份地區對未來經濟增長的樂觀情緒出現降溫。
歐洲股市收市個別發展。英國富時100指數收報7563.85點，升12點，升幅0.16%。德國DAX指數收報16031.59點，升21點，升幅0.13%。法國CAC指數收報7201.14點，跌36點，跌幅0.50%。
金價偏軟。於紐約商品交易所，2月份期金接近收市時報每盎司1,820.7美元，跌6.6美元，跌幅0.36%。
黃金協會：加息影響金價微
世界黃金協會表示，儘管加息可能對黃金造成不利影響，但歷史表明加息影響或有限，高通脹和市場回落可能會維持對黃金作為對沖工具需求。協會指出，隨著相互競爭力量支持並削弱金價表現，今年金價可能面臨與去年類似情況。
黃金價格在短期內可能會對實際利率作出反應，以應對全球央行收緊貨幣政策速度，及其控制通脹有效性。