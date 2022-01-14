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中科院料今年GDP增5.5%

2022-01-14 列印
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中國科學院預料，今年中國經濟將穩健增長，經濟增長將呈現前稍低後略高趨勢，預計全年GDP增速為5.5%左右。該中心預計在不出現較大變數前提下，今年中國PPI（中國工業生產者出廠價格）將逐步下降、CPI（居民消費價格指數）將恢復性上漲。瑞銀則預期，大宗商品價格下跌，將有利下游消費品利潤。

中科院預測科學研究中心主任助理鮑勤表預期，CPI今年約上漲2%左右，PPI升4.3%，PPI整體呈現回落趨勢，CPI整體呈現先增後降的「倒U型」，但也存在價格上漲幅度超預期的風險。瑞銀大中華消費品行業主管彭燕燕則估計，今年內地CPI和PPI的差值會從負數接近平衡，大約在第二季度差值到達近零的水平。

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