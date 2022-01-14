無力償428億境外債 禹洲圖改條款避違約

禹洲集團（1628）稱難償付票據，或面臨「破產」風險，掀起新一輪內房危機。禹洲集團昨日就旗下14筆境外債券提出交換要約及同意徵求，涉及未償還本金總額近55億美元（折合約428.5億港元），並稱若未能控制票據違約，或面臨「破產」風險。禹洲集團公告中稱，預期將沒有足夠的資金在交換債券到期時立即償還不同意交換的相關債券持有人，可能引發交換票據的違約事件，甚至觸發相關境外票據交叉違約。集團指若成功徵得同意，修改票據條款，可助其減輕違約影響，但如果集團無法控制票據違約的影響，將不得不考慮其他債務重組方案，包括通過一個或多個協議安排來重組所有現有票據，及集團其他境外債務的整體重組方案，甚至不得不面對破產風險。融創配股大跌22%此外，禹洲表示所有境外現金資源將優先用於14筆美元債的交換要約及同意徵求，預計今年1月至2月間到期的6筆票據的票息兌付亦需要延遲，合計約1.1億美元。該6筆票據的付息日分別為，1月13日（本周四）、2月4日、2月12日、2月20日、2月26日。該集團稱，將盡一切努力於30天寬限期內支付昨日到期的2筆應付未付票息，以避免在交換要約成功完成後出現任何違約事件，但集團目前無法保證其一定能支付相關債務以避免違約或提前履行相關義務。至於融創中國（1918）則公佈以先舊後新方式配售4.52億股，佔擴大後股本約8.3%；配售價每股10元，較前日收市價折讓15.25%，擬集資45.2億元。所得款項淨額中約50%，將用於償還貸款。受配股消息影響，融創昨日大跌22%至9.13元，跌破配股價。融創相關人士向稱，公司短期內沒有再配股計劃。