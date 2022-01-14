  • 2022年1月14日 星期五
  • 17º
  • 77%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 強檢袁國勇修例風波王力宏李靚蕾

日報新聞 > 金融

德昌電機上季營業額跌7%

2022-01-14 列印
■德昌電機第三季營業額為8.47億美元（約66.1億港元），按年跌7%。
Previous Next

德昌電機（179）截至2021年12月底止第三季，營業額為8.47億美元（約66.1億港元），按年跌7%；未計入貨幣效應及收購，期內營業額下跌8%。德昌電機主席及行政總裁汪穗中在業績報告上表示，上半年全球供應鏈中斷及通脹壓力以致盈利受壓，一直延至第三季度，並持續為業務帶來巨大逆勢。該公司管理層已著手實行不同方案以減低其影響，但短期內上述通脹壓力仍會為營業溢利帶來顯著壓力。

該公司季內汽車產品組別營業額按年跌11%，未計入去年5月收購的德國汽車機械業務專家Zimmermann及貨幣效應，該組別營業額跌12%。德昌電機指，季內行內生產及銷售活動仍受供應鏈樽頸阻礙。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd