UNIQLO母企多賺33% 莎莎營業額升半成

UNIQLO母企迅銷（6288）昨日公佈截至去年11月底止首季業績。迅銷母公司擁有人應佔溢利935億日圓，按年多賺33%。季內綜合收益為6273億日圓，按年增1.2%。每股基本盈利916日圓。該公司指主要得益於全球主要收入來源進入多樣化，才錄得歷來首季最佳業績。迅銷於2021年9月至11月期間，綜合溢利1194億日圓，較上年多5.6%。該公司表示這是由於東南亞、南亞及大洋洲地區（包括東南亞地區、印度及澳洲各市場）、北美及歐洲地區的UNIQLO業務強勁，錄得經營溢利599億日圓，按年大增44.6%。日本分部收益跌逾一成惟日本及大中華地區的UNIQLO業務及GU業務則錄得收益及溢利下降。其中，日本UNIQLO分部首季收益總額為2264億日圓，按年少10.8%；經營溢利總額為487億日圓，按年亦降18.8%，部份原因是上年居家需求高漲、銷情強勁致使基準過高；及季內氣溫向暖導致秋冬商品銷情不暢。此外，本地化妝品零售龍頭莎莎國際（178）公佈，截至去年底止第三財季銷售數據，季內整體營業額達9.82億元，按年升4.7%，惟較疫情前的2018至2019年度同期仍大跌53.7%，當中港澳地區營業額達6.18億元，按年微升1.5%，較疫情前仍跌66.3%；港澳同店銷售按年升7.8%。但期內網上業務則按年大增近兩成，較疫情前更升近8成。莎莎表示，港府於去年10月派發第二期消費券推動零售氣氛，加上適時推出宣傳推廣活動，有效刺激本地客銷售並帶來零售增長，香港於第三季的零售銷售增長14.3%；而澳門於第三季錄得13.7%銷售跌幅，不過，疫情已於11月開始改善，銷售亦於12月持續回升。