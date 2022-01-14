中環IFC外望——會計界對港今年經濟審慎樂觀

特許公認會計師公會（ACCA）香港分會的調查報告顯示，有85%會員對今年香港經濟審慎樂觀，預期有正增長，企業傾向增加人力及項目投資為復甦作好準備。但疫情、中美貿易、通關等因素仍會影響經濟發展。該會建議僱員學習數碼技術，以適應新發展趨勢。調查報告顯示，85%受訪者認為今年本地生產總值（GDP）出現正增長，當中有44%認為增幅為持平至1.9%；35%的人認為會有2%至3.9%的增幅；只有6%認為有超過4%增長，反映受訪的香港會員對今年經濟審慎樂觀。但對於預測本港GDP增長何時回復至疫前，大約43%受訪者預期要到2023年才回復至疫前水平；23%受訪者認為可於今年完結前實現；預期在2024年的佔19%；於2025年或更後才回復則有15%。ACCA香港分會會長陳婉真表示，香港前段時間疫情穩定，防疫措施有所放鬆，令商界的經營環境趨向穩定，因此大部份受訪者認為整體經濟已走出谷底；然而鑑於環球形勢仍存在很多不明朗因素，例如Omicron變種病毒影響、各地通關時間及中美經貿糾紛等，受訪者對今年前景態度審慎。薩爾瓦多炒燶比特幣 傳蝕千萬美元虛擬貨幣價格近日波動，將比特幣作為法定貨幣的中美洲國家薩爾瓦多據報亦受影響。外電報道，薩爾瓦多總統布克萊（Nayib Bukele）早前已為該國購買至少1391枚比特幣。根據布克萊在Twitter上發佈相關購買日期估算，每枚比特幣平均收購價為51056美元，總成本大約7100萬美元。倘若薩爾瓦多政府沒有出售任何比特幣，根據目前價格計算，其投資組合現在虧損約14%，其價值降至約6100萬元，意味帳面損失已達約1000萬元。薩爾瓦多財長Alejandro Zelaya上周表示，薩爾瓦多已將一些比特幣兌換回美元，但未有進一步透露細節。高瞻