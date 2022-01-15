科網股捱沽 港股跌46點

港股科網股昨日承接外圍跌勢，拖累恒指低開243點，最多挫289點至24100關有支持，恒指最終收報24383點，跌46點。國指收報8554點，跌47點；科指收報5769點，跌27點。北水南下共淨流入37.71億元，按日增1.8倍，為連續第八日流入，累計流入229.08億元。大市成交金額1198.9億元。總結全周，恒指成功突破50天線（24018），周四曾見逾一個月高，全周累計升890點；國指累升323點；科指累升266點。滙控再破52周高撐市大型科網股再拖低大市，ATM午後跌幅雖收窄，但仍收跌並牽制大市。美團（3690）跌2.5%，收報220.6元；阿里（9988）跌2.2%，收報129.3元；騰訊（700）挫0.4%，收報473.4元；小米（1810）據報入股超寬頻晶片研發商優智聯，仍跌0.2%，收報18.64元。另嗶哩嗶哩（9626）挫5.8%，收報297.6元，是表現最差科指成份股。重磅金融股滙控（005）續撐市，連日破52周高，日內高位曾見54.7元，最終收升1.7%，報54.55元；中銀香港（2388）升1.6%，收報29.1元。友邦（1299）則漲2.2%，收報84.5元。澳門政府公開披露修改澳門博彩法的法案內容，濠賭股回升。金沙（1928）炒高7.1%，收報18.32元；銀娛（027）漲3.5%，收報42.05元，為表現最佳藍籌頭兩名。對於大市走勢，工銀國際表示，美國貨幣政策的收緊及加息預期，將壓低港股估值大幅上升的可能性，預料港股今年整體表現平平，至年底恒指收市將站於24000至26000點。