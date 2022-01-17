聚焦美下周議息 金融股料跑出 港股欠動力 料好淡拉鋸

美股上周五個別發展，杜指下跌201點，納指及標指則向好；港股恒指上周五收跌46點，報24383點，惟全周仍升890點。有市場人士預計，恒指今日走勢變化不大，有可能會平開，並於23000至24000點水平拉鋸，主要視乎科技股能否延續升勢。有美資大行預期，聯儲局今年可能加息達7次，再惹起市場關注美國加息步伐。多名聯儲局官員表示需要採取行動壓抑高通脹，恒指上周五受消息拖累收跌46點，報24383點，但全周仍升890點。美股方面，多家大型銀行季度業績遜市場預期，杜指收跌0.56%，報35911點，標指及納指則分別升0.08%及0.59%，報4662點及14893點。恒指夜期收報24369點，跌18點，較上周五恒指收市低水14點；ADR港股比例指數則報24439點，較上周五收市高55點。關注科技股表現耀才證券研究部總監植耀輝預期，恒指今日或會平開，於23000至24000點水平拉鋸，主要視乎科技股能否延續升勢。他續指，港股大市目前未有明確方向，或須待下周美國聯儲局公佈議息結果，才有明顯走勢，估計本周恒指會於24500點水平拉鋸，短期有機會於24500點以上水平企穩。市場關注美國為壓抑急飆的通脹，會否加快加息步伐，摩根大通行政總裁戴蒙上周五稱，聯儲局今年加息次數或較市場預期多，可能將會加息6至7次。滙控（005）、國壽（2628）及友邦（1299）美國預託證券（ADR）較本港收市升近1%。油價亦見上漲，中石油（857）ADR報3.94元，較本港收市升近2%；中石化（386）ADR亦較本港收市升逾1%。植耀輝表示，投資者可注意金融股，因市場憧憬美國加息。專家倡留意內需消費股香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，港股近期靠穩，恒指今日可能會高開，惟接近100天線有壓力，壓力位為24700點，支持位為24000點。他指出，恒指本周會反覆靠穩，惟暫時未有動力，又提及臨近春節，可留意內需消費股。數據方面，中國第四季國內生產總值（GDP）、12月零售銷售及工業生產等將於今日出爐。