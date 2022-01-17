天齊鋰業擬申港上市 冀上半年招股籌78億

內地「鋰礦」巨頭天齊鋰業早前宣佈重啟在香港的上市計劃。市場消息指出，該公司已委任中金、摩根士丹利及招銀國際為上市安排行，並計劃短期內向港交所（388）遞交主板上市申請，目標在今年上半年前掛牌，集資高達約10億美元（約78億港元）。天齊鋰業目前已在深交所掛牌，2018年曾申請在香港上市，但當時斥巨資入股競爭對手智利礦業巨頭SQM後，即遇上鋰價下跌，多次資產減值引發巨虧，甚至陷入違約邊緣，股價由2017年高位61元（人民幣，下同），最低跌至2020年的15元。擁全球最大硬岩鋰礦不過，受惠電動車電池需求激增，鋰價格近一年來強勁反彈。天齊鋰業去年股價高位見136元，較2020年低位一年內累升超過8倍，市值曾衝上2000億元水平，並且於2021年中期扭虧為盈，為兩年來首次實現盈利。天齊鋰業上周五收報90.4元，總市值達1335億元。天齊鋰業去年9月公佈，董事會已批准發行H股並在港交所主板上市的計劃，集資所得擬用於償還債務、擴大產能和補充營運資金。天齊鋰業主要業務為硬岩型鋰礦資源的開發、鋰精礦加工銷售，及鋰化工產品的生產銷售，手握內地、澳洲及智利的鋰資源，並擁有全球最大的硬岩鋰礦和世界鹵水儲量最大的鹽湖。值得留意的是，由於天齊鋰業過去多次在海外進行併購，背負巨額負債，直至2020年底以增資擴股的方式引入戰略投資者、澳洲上市公司IGO，才把負責率由2020年12月底的346億元，降至2021年9月30日的負債258億元。受惠新能源車市場擴張鋰價格能「鹹魚翻生」，主要受惠新能源汽車市場持續擴張，鋰電池目前幾乎為電動車不可或缺的部份，令鋰資源需求大增，價格亦隨之水漲船高，相關的電池股亦被市場炒上。