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銀娛：全力支持修訂博彩法

2022-01-17 列印
■銀娛主席呂志和表示，同意及全力支持澳門政府修訂博彩法。資料圖片
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澳門政府上周五公佈修訂《娛樂場幸運博彩經營法律制度》草案，銀河娛樂（027）稱，同意及全力支持澳門政府，將會積極配合完成相關工作，迎接新的契機，全力支持博彩業的持續穩步及健康有序發展。市場分析預期，修訂草案建議的賭牌數目及年期符合市場預期，料對今日濠賭股股價有正面反應。

銀娛主席呂志和表示，同意及全力支持澳門政府的立法目的，經營娛樂場幸運博彩活動，必須在維護國家及澳門特區安全的前提下進行，以及促進澳門經濟適度多元及可持續發展。他稱，銀娛一直堅守「取諸社會，用諸社會」的宗旨，將會積極做好各方面的準備工作，迎接新的契機，全力履行企業社會責任。

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