上季僅升4% 年半來最弱 中國去年GDP增8.1%勝預期

中國2021年經濟增長8.1%，已超額完成國務院總理李克強去年設定的經濟增長6%以上目標。雖然在各種因素影響下，全年增速出現先高後低，去年第四季經濟增長僅得4%，創2020年第二季3.2%以來新低，但分析師普遍認為仍符合預期。滙豐料今年內地經濟增長5.6%，法巴則料內地今年經濟增長為5.3%。國家統計局昨日發佈最新國內生產總值（GDP）數據，初步核算，2021年全年國內生產總值114.37萬億元（人民幣，下同），按不變價格計算，比對上一年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。按季度看，今年首季同比增長18.3%，二季度增長7.9%，三季度增長4.9%，四季度增長4%。總理李克強於《政府工作報告》中，去年經濟增長目標定於6%以上，已算超額完成。統計局：當前面臨三重壓力國家統計局局長寧吉喆表示，去年中國經濟增速在全球主要經濟體中名列前茅，國民經濟持續恢復發展，預期目標較好完成。但當前內地經濟還面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力。他續稱，中國經濟長期向好的基本面不會改變，構建新發展格局的有利條件亦不改變，新的經濟增長點將不斷湧現。對於第四季經濟增速降至只有4%，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，4%增長遠高於預期，市場預期只有3.3%，第四季度增長繼續不平均，主要是因為製造業和出口繼續成為中國經濟引擎的主要推動力，而由於中國疫情的清零政策和房地產市場的挑戰，家庭和投資支出出現滯後。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波則認為，4%的增長符合市場預計，因為去年下半年內地除了為維持疫情清零政策，各地控制嚴格以及內房債務危機外，下半年全球供應鏈出現問題，內地製造業受到影響，拖累經濟增長。內地去年GDP增長數據剛出，已有部份銀行機構預測今年增長目標。滙豐經濟研究亞太區聯席主管兼大中華區首席經濟師屈宏斌表示，預計今年中國經濟增長5.6%，通脹並非主要擔憂，因為政府有足夠空間放寬貨幣政策，預料人行上半年將下調存款準備金率100個點子。法巴料今年增長5.3%法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，預計中國今年經濟增長為5.3%，相信屆時會有寬鬆政策推出，政策力度將會直接影響經濟增長。她續指，房地產市場所帶來的經濟下行壓力，內地或會通過減息、減稅及降費等方式緩解，以維持穩增長的目標。