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德盈首掛每手賺三百四十元

2022-01-18 列印
■小黃鴨「B.Duck」母企德盈控股（2250）昨日首日掛牌，收報2.39元，較招股價高16.6%。
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小黃鴨「B.Duck」母企德盈控股（2250）昨日首日掛牌，開市報2.6元，升26.8%，曾衝上2.77元高位，其後回調至2.34元見全日低，收報2.39元，較招股價高16.6%，每手（1000股）帳面可賺340元。

另外，人工智能解決方案提供商創新奇智（2121）昨日起至周四招股，綜合本港12間券商數據，首日招股暫錄孖展額2.95億元，超購1.42倍。其中富途證券孖展暫錄1.49億元，佔孖展認購額一半。該股將於本月27日掛牌，瑞銀、中金及華興資本為聯席保薦人。

此外，內地化妝品企業上美集團已向港交所遞交上市申請，摩通、中金和中信為聯席保薦人。早前有外電報道指，該公司可能集資數億美元。

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