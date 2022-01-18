澳門賭牌草案減辣 金沙銀娛落鑊炒上

澳門早前公佈涉及賭場經營的修訂草案，提出賭牌最多6個，期限不逾十年，內容亦較市場預期寬鬆，濠賭股表現強勢，金沙中國（1928）及銀河娛樂（027）包辦藍籌股首兩位升幅。港股則於輕微高開後反覆向下，最多曾跌271點，全日低收165點，報24218點。金沙中國逆市飆14.63%，收報21元；銀河娛樂揚7.02%，收報45元，兩股為表現最佳藍籌股頭兩名。板塊中美資博企升幅顯著，永利澳門（1128）漲11.91%，收報7.32元；美高梅中國（2282）急升11.7%，收報5.25元。另外，新濠（200）升5.08%，收報9.72元；澳博（880）升4.82%，收報5.43元。大摩：監管不明已除摩根士丹利發表報告，指濠賭股去除監管不明朗因素，濠賭股市值有潛力恢復到2021年9月水平，大型股較喜愛金沙中國（1928）多過銀娛（027），對兩者均持「增持」評級。該行又指，澳門政府撤回新博彩法中關於股息限制的建議，認為這對金沙正面影響應該比銀娛大。由於賭牌並無加辣，與市場預期相若，更剔除睹企派息的限制，消除市場疑慮。另一方面，隨着去年底變種病毒肆虐，加上中介貴賓廳相繼被「退場」，澳門賭收反彈乏力。澳門昨日公佈，去年第四季貴賓廳博彩收入按年下降36%，按季跌近18%，至近49億澳門元，為自2020年第三季度以來的最低水平；中場百家樂收入則按年微跌0.2%，按季則升逾10%，至近142億澳門元。澳門博彩監察協調局公佈，去年第四季幸運博彩毛收入190.8億澳門元，按年下跌13%，按季微升1.7%。當中貴賓廳博彩收入僅有48.99億澳門元，按年跌36%，按季跌17.8%；中場百家樂收入則錄141.8億澳門元，按年微跌0.2%，按季則升10.8%。去年第四季澳門的賭枱數目達到6198張，按年增加118張，按季則減少104張。博彩機數目則達逾1.18萬部，按年增2904部。而全澳門經營42家賭場，當中有4家暫停營業。