去年內房開發投資增4.4%

國家統計局昨天發佈，去年中國經濟數據。至去年底，內地人口約有十四億一千二百萬人，比前年增加四十八萬人。專家指，長期而言中國的生育數量將會處於一個較低的水平上，但生育率回升仍有一定的空間。

2022-01-18