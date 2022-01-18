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去年內房開發投資增4.4%

2022-01-18 列印
■去年內房開發投資錄得14.76萬億元，較上年增長了4.4%，但增幅有所放緩。
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國家統計局昨日公佈，去年內房開發投資錄得14.76萬億人民幣，較上年增長了4.4%，但增幅有所放緩。國統局局長寧吉喆表示，去年內房市場總體穩定，房地產增長對經濟增長總體上起到拉動作用，內房投資平穩發展態勢有望延續至2022年。

寧吉喆表示，2021年，房地產業增加值較2020年增長5.2%，拉動整體經濟增長0.4個百分點；建築業增加值增長2.1%，拉動整體經濟增長0.2個百分點。

不過，數據顯示，2021年全年內房開發投資增速低於首11個月的6%，為2020年7月以來最低；而去年全年的房屋新開工面積按年降11.4%，去年首11個月則降9.1%。

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