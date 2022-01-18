嘉道理家族溢價增持 大酒店逆市急升兩成

半島酒店母企大酒店（045）獲大股東嘉道理家族巨額兼大溢價增持股份，惹來私有化揣測，刺激股價一度飆27.8%，收市仍升近兩成。昨日嘉道理家族披露，於上周向主要股東收購共12.45%股份，作價12.8元，較上周四收市價溢價高達92%，完成後持股增至72.43%。大酒店公佈，米高嘉道理及兒子斐歷嘉道理等家族成員，在上周四（13日）透過家族信託基金向大酒店主要股東Seekers Partners及一名未公開身份人士簽署協議，分別向對方收購所持有的1.85億及2013萬股大酒店股份，佔發行股數11.23%及1.22%股權，即嘉道理家族增持約12.45%股權。持股量將增至72.43%是次作價為每股12.8元，較上周四大酒店收市價6.67元溢價高達92%，而與去年中期的每股資產淨值22.11元相比，作價則折讓42.1%。完成後嘉道理家族持股由59.98增至72.43%，但有關收購仍有待獲得證監會豁免強制全購，方作生效。消息刺激該股一度飆升27.8%，收市仍漲19.5%報7.95元。光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，疫情嚴重衝擊本港旅遊及酒店業，但每一波爆發對經濟影響為期愈來愈短，此時大股東出手增持，憑藉其良好管理往績，對現時低迷的市道注入強心針，亦可振奮其他酒店股表現。他又指出，酒店業在近年有所轉型，若嘉道理家族亦有意整合其酒店或商業資產，「可能會將家族其他物業同大酒店資產起埋一齊發展」，便有需要作出私有化，而此時增持亦是個良機為私有化部署。官網顯示，Seekers Partners為一家資產管理公司，而根據2020年公開文件顯示，其股東股權架構複雜，擁有超過10名最終實益擁有人。