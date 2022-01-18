恒大兩子公司獲五礦接盤

中國恒大（3333）旗下兩子公司已獲國資全數接盤。有內媒援引天眼查數據發現，國資內房五礦地產（230）的同系信託公司五礦信託已接收恒大旗下兩間房地產開發公司。與此同時，恒大昨日於官方平台發正面盈利預告稱，踏入新年仍堅持「復工復產保交樓」，1月份擬交樓3萬套。天眼查數據顯示，恒大地產集團下屬的兩家開發商已發生工商變更，分別為佛山市順德區盈沁房地產開發、昆明恒拓置業。變更完成後，接盤方均為五礦信託。報道稱，佛山盈沁在轉讓前由恒大持股49%、五礦信託持股51%；而昆明恒拓則由恒大持股90%。轉讓完成後，上述兩家公司均獲五礦信託100%持股。