恒大兩子公司獲五礦接盤

天眼查數據顯示，恒大地產集團下屬的兩家開發商已發生工商變更，分別為佛山市順德區盈沁房地產開發、昆明恒拓置業。變更完成後，接盤方均為五礦信託。
報道稱，佛山盈沁在轉讓前由恒大持股49%、五礦信託持股51%；而昆明恒拓則由恒大持股90%。轉讓完成後，上述兩家公司均獲五礦信託100%持股。
冬天吃火鍋，肉丸不可少，但虛有其名的產品，長期存在，消費者亦不以為然，消委會終於出手，揭開肉丸的真面目。繼年前有傳媒揭發市面上有牛丸混入豬肉後，消委會測試發現，市面上十款自稱為龍蝦丸的產品，竟然全部不...
2022-01-18
國家統計局昨天發佈，去年中國經濟數據。至去年底，內地人口約有十四億一千二百萬人，比前年增加四十八萬人。專家指，長期而言中國的生育數量將會處於一個較低的水平上，但生育率回升仍有一定的空間。
2022-01-18
慈善機構樂施會（Oxfam）周一發表報告指，在新冠疫情肆虐期間，貧窮和不平等情況加劇，全球十大富豪擁有的財富在過去兩年翻了一倍，達到一萬五千億美元（十一萬六千六百億港元）。自疫情開始以來，每隔二十六小...
2022-01-18
西環卑路乍街的珍珠閣，靜中帶旺，與卑路乍灣公園為鄰，環境舒服，是次為各位精選雅裝放盤，實用面積395方呎，2房間隔，望區內市景，單位裝修走日式簡約設計，開放式廚房設計，間隔四正實用，是不少用家入市考慮...
2022-01-18
中國2021年經濟增長8.1%，已超額完成國務院總理李克強去年設定的經濟增長6%以上目標。雖然在各種因素影響下，全年增速出現先高後低，去年第四季經濟增長僅得4%，創2020年第二季3.2%以來新低，但...
2022-01-18
車路士翼鋒基斯甸普列錫在領隊杜曹麾下曾任進攻中場和前鋒，亦曾串演右翼衞，多次位置轉變令他表現未如理想。幸好杜曹體知其難處，最近穩定地讓他出任右翼，成功令這名美國鋒將回勇。此子今晚英超勢領軍作客大勝白禮...
2022-01-18
MIRROR成員姜濤早前被拍到打完波後返回私竇休息，昨日他出席ViuTV新劇《季前賽》開鏡活動時承認另外租了地方放置物品，又強調新居曝光沒有不開心，因為做藝人預了，但希望粉絲可以給予他空間。至於師妹組...
2022-01-18
年前有傳媒踢爆市面的著名牛丸店，豬丸當牛丸，引起公眾關注肉丸成份。消委會昨天再下一城，測試市面上的龍蝦丸和墨魚丸，揭穿絕大部份所謂龍蝦丸，竟然不含甲殼類動物的基因；換言之，龍蝦一定沒有，連普通蝦也不存...
2022-01-18
昨日舉行三泥七草混合賽事，莫雷拉憑方廄「雷霆戰駒」、羅廄「啱啱好」、蔡廄「醉眼光」和沈廄「浪漫勇士」四W兼成為騎師王；而方嘉柏與沈集成分別另贏「星運明爵」和「浪漫組合」齊齊起孖，恰巧兩駒都是由田泰安建...
2022-01-17