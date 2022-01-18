中環IFC外望——屈臣氏下月港推虛擬遊樂場

長和（001）旗下屈臣氏集團公佈，疫情期間在亞洲的保健產品電子商貿銷售額按年增逾60%，並推出虛擬遊樂場VR Get Active Park推廣健康產品。另外，美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）擬計劃進軍元宇宙市場，正創建自家虛擬貨幣及NFT（Non-fungible token，非同質化代幣）。屈臣氏指出，為鼓勵顧客在家防疫期間實踐健康生活，屈臣氏VR Get Active Park虛擬遊樂場在台灣、泰國和馬來西亞推出，並預計下月在香港登場。該虛擬遊樂場設有遊戲區、運動場、屈臣氏商店和獎賞站。屈臣氏稱，疫情期間，亞洲的保健產品電子商貿銷售額按年增逾60%，可見顧客對保健產品的需求大增，而虛擬遊樂場提供一個平台讓顧客找尋適合他們的保健產品。另據外媒報道指，Walmart上月底申請幾個新商標，表明有意製造和銷售虛擬商品，包括電子產品、家居裝飾品、玩具、體育用品及個人護理產品。在另一份文件中，沃爾瑪表示將向用戶提供虛擬貨幣以及NFT。據報道，沃爾瑪共提交七項申請。迅銷聘員工 最高年薪達6805萬新冠肺炎疫情肆虐下，仍有企業逆市招聘員工。經營快速時裝品牌UNIQLO（優衣庫）及GU（極優）母企迅銷集團（6288）創辦人兼社長柳井正，近日接受媒體訪問時透露，該公司計劃今年起，將社會招聘（即招聘有工作經驗人士）的最高年薪提升至10億日圓（約6805萬港元），超過他年薪4億日圓（約2721萬港元），公司有望通過高薪吸引優秀人才。柳井正表示，迅銷將招聘在總部工作、精通數碼化和電商交易（EC）及供應鏈的人才。他又指，「我們需要的並非諮詢人員和來自大企業的人員，而是能創造新的價值或可以白手起家的人」。他又表示，以往社會招聘薪酬沒有明確標準，是次招聘數量不設上限，若有好的人才，會考慮招聘100至200人。截至2021年8月底，迅銷約有5.6萬名員工，其中總部員工約1600人，大部份為社會招聘；平均年薪約960萬日圓（相當於65.3萬港元），最高10億日圓年薪將是前所未有的待遇。