美國通脹熾熱，聯儲局收水步伐勢更進取，惹來市場為下周議息會議提早部署。昨日美國10年期債息再度抽升，一度衝穿1.85厘水平，創逾兩年高位，觸發市場恐慌，再加上重磅金融股高盛季度業績遜預期，美股昨晚假期後復市，三大指數全線下挫。杜指早段曾急挫近600點或1.5%，標普指數及納斯達克指數亦分別下跌1.3%及1.7%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35502點，跌409點；標普500指數報4599點，跌63點；納斯達克指數報14607點，跌285點。滙控（005）美國預託證券價格曾見54.65港元，較香港收市價升0.10港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見449.15港元，較香港收市價跌3.65港元。美國10年期國債孳息率昨亞洲時段急升，早段衝破1.8厘，一度抽上1.8536厘逾兩年高位，傍晚報1.8323厘，市場憂慮下周聯儲局議息後會否更鷹。根據芝商所利率期貨工具顯示，今年底前加息四次的機率成主流，達到32.3%，其中預期三月就啟動加息機率高達88.2%，較上周機率進一步提升。美國聯儲局將於下周議息，官員們早前的言論暗示三月加息可能性高，但市場希望待至聯儲局下周開會提供更清晰指引才再作出應對。東亞銀行（023）首席投資策略師李振豪表示，隨著美國聯儲局加快縮減買債步伐，美10年債息升至1.65厘至1.85厘屬正常水平，而參考歷史數據，如聯儲局3月加息，10年債息應見2厘至2.2厘，視乎屆時加息幅度是0.25厘或是0.5厘。他估計美國今年全年加息三次，與聯儲局預期一致，認為最可能加息的月份將落在3、6及12月，於下半年因11月有中期選擇及過去多年來極少在7月加息，故料在12月才有加息行動。倘聯儲局加息三次，年內美10年債息有望飆升至2.8厘至2.9厘，對股市及債市均會造成影響，惟料股市相對債市較快見底回升。惠譽首席經濟學家Brian Coulton則預計聯儲局將於六月才開始加息，全年加息兩次。晨星首席美國市場策略師Dave Sekera也認為美國首次加息會在今年中，第二次則在下半年進行，年內加息次數或兩次以上。美債息率飆升，拖累歐洲股市受壓。英法德三大股市周二低收。英國富時100指數收報7563.55點，跌47點。德國DAX指數收報15772.56點，跌161點。法國CAC指數收報7133.83點，跌67點。油價再創逾七年新高另外，Omicron變種病毒對經濟復甦影響憂慮紓緩，加上中東緊張局勢再起變化，阿聯酋有石油公司的儲存施設遭也門胡塞武裝組織襲擊，刺激油價急升，布蘭特期油高見每桶88.16美元，漲2.3%。油價造好，紐約期油接近收市時靠近七年高位。於紐約商品交易所，2月份期油報每桶85.14美元，升1.32美元，升幅1.57%。高盛季績遜預期重磅投行高盛公佈，去年第四季股東應佔盈利約38億美元，按年下跌近13%，每股盈利10.81美元，低於市場預期的11.64美元。去年第四季，高盛總淨收入126.4億美元，按年升7.7%，高於市場預期的120.1億美元。數據方面，美國紐約聯邦儲備銀行1月製造業指數為負0.7，市場預期為25；前值31.9。