Aquila搶先申港SPAC上市

特殊目的收購公司（SPAC）Aquila搶先向聯交所遞交上市申請，Aquila是由招銀國際資產管理及AAC Mgnt Holding共同發起，併購目標為新經濟行業。外電指Aquila將集資3億美元（約23.4億港元），若以招股價10元計，則擬發行約2.34億股。根據上市規則，Aquila須在上市後24個月內公佈併購交易，或於36個月內完成交易。招股書顯示，Aquila的併購目標重點關注亞洲（特別是中國）新經濟行業，例如綠色能源、生命科學及先進科技與製造行業內有科技賦能的公司。不過，公司亦可能在任何行業尋找併購目標。值得注意的是，SPAC僅限專業投資者認購買賣，待合併完成後，散戶投資者才有機會參與。