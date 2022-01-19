澳門博彩法細節曝光 危害國安可撤賭牌

澳門《博彩法》修訂草案繼上周五正式出台後，當地政府向立法會提交草案，公開更多細節，包括政府會對危害國家安全者取消已向其發出的賭牌，同時又制訂賭枱上限、每張賭枱每年毛收入下限，如連續兩年未能滿足毛收入下限要求，政府有權收回這些資源。根據該草案，提出法案的主要目的是明確博彩經營法律制度，尤其包括經營幸運博彩必須是在維護國家，及澳門安全的前提下進行、促進澳門經濟適度多元及可持續發展，以及配合澳門打擊跨境非法資金流動，及預防反洗黑錢的政策及機制。博企若涉及危害國家或澳門安全、不履行經營批給義務、有違公共利益者等，其博彩經營權將解除。將對賭枱老虎機設限草案又指出，博企資本金額若不足50億澳門元，將不得營運。博企若擬經營其他舆所經營事業相關業務，或進行公開認購、發債或優先股，則須特首許可。另博監局每3年會對批給合同總體履行情況檢討，如發現未積極履行合同規定，博企須在經濟財政司司長所定期間去改善。除了早前已公佈的新賭牌數目和年期分別為6個和10年之外，草案提到，對賭枱和角子機的數目作出限制。根據文件，新增規定，以澳門行政長官批示訂定經營賭枱和博彩機的總量上限，以及每張賭枱及博彩機每年的毛收入下限，目的是讓承批公司善用獲批的資源。草案訂明，如有關賭枱和博彩機連續兩年未能滿足毛收入的下限，政府將有權收回這些資源。至於博企及由博企為控權股東的公司若尋求上市，須獲特首許可，上市股份流通量不多於30%；上市者每年要向博監局提交公司章程、非流通股股東身份資料及出資額。另外持股5%以上資本的股東、董事或行政機關成員，須對債務及流通籌碼承擔連帶責任。另有違法者，罰款額介乎10萬至500萬澳門元不等。同時，限制博彩中介未來只可為一間博企服務，不得透過他人以其名義從事獲發牌的博彩中介業務，並禁止博彩中介與博企以任何形式或協議分享娛樂場內的收入，或承包娛樂場的專用區域，只能收取為博企推介博彩活動的佣金。