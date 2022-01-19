受累美國十年期債息抽升至1.85厘以上見兩年高位，港股在科網股轉弱下再度回調，恒指高開56點後曾升167點，但在美債息抽升下，恒指午後見回吐，最終收報24112點，跌105點；國指收報8449點，跌14點；科技指數收報5698點，跌25點，大市成交金額1123億元。據報中東出現無人機襲擊，避險情緒刺激美國10年期國債於亞洲時段衝高，拖累納指期貨急挫，科技股跟隨走低，ATM全線收挫，騰訊（700）跌2.75%，收報452.8元；阿里巴巴（9988）跌1.63%，收報126.4元；美團點評（3690）跌0.37%，收報215.8元；京東（9618）跌1.69%，收報279元。不過商湯（020）有資金追捧，走高6.06%，收報7元。