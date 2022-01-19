報道引述消息指，當局認為北京可能阻礙美國用戶訪問其儲存在阿里雲上的信息，將是阿里雲的另一隱憂。美國監管機構最終或會選擇強制阿里雲採取措施，降低雲業務帶來的風險，或者完全禁止國內外美國人使用該服務。據報，是次調查是由美國商務部旗下的情報與安全辦公室負責牽頭。該部門一直關注中國的雲服務供應商，因外界對中國政府可能竊取數據及中斷接入訪問的憂慮升溫。
美查阿里雲 憂數據安全
報道引述消息指，當局認為北京可能阻礙美國用戶訪問其儲存在阿里雲上的信息，將是阿里雲的另一隱憂。美國監管機構最終或會選擇強制阿里雲採取措施，降低雲業務帶來的風險，或者完全禁止國內外美國人使用該服務。據報，是次調查是由美國商務部旗下的情報與安全辦公室負責牽頭。該部門一直關注中國的雲服務供應商，因外界對中國政府可能竊取數據及中斷接入訪問的憂慮升溫。
銅鑼灣寵物店顧客亦中招 恐爆新變種 進口倉鼠帶Delta 全港撲殺2000隻
銅鑼灣寵物店Little Boss女店員確診Delta後，再多一名顧客中招，當局追查病毒源頭，有驚人發現，在店內十一隻由荷蘭入口的倉鼠驗出病毒，為世界首例。即使未確定是「人傳倉鼠」或「倉鼠傳人」，當局...
2022-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
與孩子因疫情滯留天津 杭州男無法返鄉過年撒鈔洩憤
內地春運正式展開，首日流量比去年同期上升百分之二十二，當局預計整個春運會有十一億八千萬人次，較去年增長超過百分之三十五。但同時天津疫情嚴峻，有客居浙江杭州的男子，因無法返鄉，滯留當地，竟然在路上大撒鈔...
2022-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
前心腹幕僚指責約翰遜 就「派對門」向國會說謊
英國首相府在前年封城期間多次舉辦派對的風波愈鬧愈大，與首相約翰遜決裂的前心腹幕僚甘明斯（Dominic Cummings）周一聲稱，他可以在宣誓下作證，證明英國去年實施封城令對抗新冠肺炎疫情期間，約翰...
2022-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
遠望翠綠群山 匡怡居廣闊廳堂別致清新
位於九肚山傳統豪宅地段的匡怡居，起居環境舒適，私隱度亦高，儼如置身於綠色國度中。今次精選位於當中一座洋房，實用面積755方呎，間隔為4房1套2廳設計，巨廳大房優勢，內附時尚雅裝，遠望翠綠群山。匡怡居位...
2022-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美債息破1.85厘 市場憂儲局加速收水 美股插水 杜指曾挫近600點
美國通脹熾熱，聯儲局收水步伐勢更進取，惹來市場為下周議息會議提早部署。昨日美國10年期債息再度抽升，一度衝穿1.85厘水平，創逾兩年高位，觸發市場恐慌，再加上重磅金融股高盛季度業績遜預期，美股昨晚假期...
2022-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
「第三世界球王」迎賓 C朗當自強
國際足協周一舉行年度頒獎典禮，曼聯前鋒C朗拿度因為去年成為國際賽歷來入球王，贏得特別獎，但他在世界足球先生選舉只得第七名，投票結果更顯示，其大部份得分來自第三世界國家或足球小國。不過這名「第三世界球王...
2022-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
笑對被封「年紀最大花旦」 姚子羚陳山聰奉旨坐大髀
TVB劇集《鐵拳英雄》首播七天，錄得跨平台總收視24.8點，姚子羚和陳山聰等台前幕後昨日出席記者會時均感開心，眾人更落力宣傳該劇，子羚玩遊戲時就奉旨坐人夫陳山聰大髀。談到被網民封為「年紀最大花旦」，子...
2022-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論｜斬倉鼠傳毒鏈 別無他法 - 李一飄
銅鑼灣寵物店女店員感染Delta變種新冠病毒，源頭或有眉目，政府人員在荷蘭入口的倉鼠驗出病毒，即時下令全港倉鼠店停業，並要求市民由上月二十二日或以後購買的倉鼠，不論來自甚麼商店，應交由漁護署作人道毀滅...
2022-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標｜勁駒最佳Q膽 - 仲達
第四場四班一六五○米。上周三谷戰個人在《星島馬訊》的大題推介「焱焱元帥」，理由是相信牠在313場次表現大幅下滑，皆因當晚中距離賽事大利轉彎貼欄，而牠則蝕了二疊。有此推斷，除了參考當晚四場中距離賽事的三...
2022-01-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6