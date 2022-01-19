外媒引述三位知情人士指，美國政府正審查阿里巴巴（9988）旗下雲業務是否對美國國家安全構成風險，調查重點為阿里雲如何存儲美國客戶的數據，包括個人信息和知識產權，以及中國政府是否擁有存取這些數據的權限。美國商務部拒絕對有關報道作出評論。報道引述消息指，當局認為北京可能阻礙美國用戶訪問其儲存在阿里雲上的信息，將是阿里雲的另一隱憂。美國監管機構最終或會選擇強制阿里雲採取措施，降低雲業務帶來的風險，或者完全禁止國內外美國人使用該服務。據報，是次調查是由美國商務部旗下的情報與安全辦公室負責牽頭。該部門一直關注中國的雲服務供應商，因外界對中國政府可能竊取數據及中斷接入訪問的憂慮升溫。