惠譽料內房恐頻違約 減買地致土儲壓力增

內房企業今年要繼續過緊日子，評級機構惠譽預期，2022年中國房地產行業前景惡化，中資房企的財務流動性將持續一段時間受壓，而且可能會觸發更多違約事件。惠譽又預計，隨着房企減少買地，他們將在下半年面臨更大土地儲備壓力。惠譽評級大中華區房地產評級聯席主管鄭俊英昨日表示，房地產前景正加速惡化，雖然目前內地已實行的貨幣寬鬆政策，惟對房地產行業融資沒有太顯著幫助。他指出，由於投資者信心不足，大部份中資房企都無法在資本市場取得融資渠道。只有少數內房股設法在境內資本市場籌得資金，惟當前融資成本較高。下行風險擴至其他行業該行相信，銀行貸款仍然是內房股的主要融資渠道，但不足以覆蓋2022年到期的龐大債務規模，故部份內房股正通過處置資產來提升流動性。惠譽預期，當局將採取進一步措施穩定樓市。但鑒於房地產行業去槓桿是大勢所趨，任何政策寬鬆都將比較謹慎。惠譽評級亞太區企業評級董事總經理王穎則預料，房地產行業持續下行風險會擴散到其他行業，若物業銷情持續低迷，會影響小型承建商表現，另外電器、傢俬業與新屋銷售的關聯度高，部份從事出口的銷售商面臨的風險或會較低，另外鋼鐵需求或會因基建需求上升，抵銷部份來自房地產行業的影響。另外，雅居樂（3383）公佈，已於1月14日進一步回購本金總額1000萬美元的優先票據。該公司的公告披露，該批票據於2019年發行並於今年3月初到期，發行規模為5億美元。若連同本月13日回購的1300萬美元票據，雅居樂累計回購2019年票據本金總額為2300萬美元。雅居樂回購三月到期票據雖然雅居樂回購票據，但仍被標普將雅居樂長期發行人評級由「BB-」下調至「B+」，評級展望「負面」。標普稱，雅居樂的負面展望反映出，由於運營和資產處置產生的現金流低於預期，加上融資渠道減少，該公司的流動性可能在未來12個月內進一步惡化。雅居樂昨收報3.55元，逆市升1.7%。