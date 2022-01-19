泰加張德熙再超低價減持

早前遭保監局接管的泰加保險（6161）公佈，主要股東張德熙疑再度離奇以5萬元轉讓5000萬股，每股作價為0.001元的超低價，但泰加指仍未確認是次轉讓是否受限制。泰加表示，昨收到第三方買家的法律顧問書面通知，指其在上周三完成了一項場外交易，以總代價5萬元，向張德熙的IAML收購泰加5000萬股，佔泰加已發行股本7.99%。有關作價等於每股0.001元，較泰加股價大幅折讓99.8%。泰加指，買家已在股東名冊上登記轉讓，並送交了有關標準轉讓表格、轉讓文書及買賣單據的副本。但該公司亦指出，由於未收到轉讓股份的現有股票，正在核證轉讓事宜是否受停止通知書下的限制所規限。