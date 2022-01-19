陸金所香港首發私募基金

中國平安（2318）聯營公司陸金所旗下陸金所香港公佈，正式透過其資產管理業務板塊，首次自行發行「安瀾」系列的私募基金產品。陸金所香港表示，為滿足高淨值人士及專業投資者日益增長的投資需求，陸金所香港將透過其龐大內部資源網絡，以及經驗豐富的基金管理團隊，自行推出一系列私募基金，為高淨值及專業投資者提供更多元化的優質投資選擇。集團是次首次發行的「安瀾」系列私募基金，目標客群為專業投資者，產品主要投資於與全球頂級信貸管理公司共同投資的歐洲、北美和其他發達市場公司的私募債項目。