中環IFC外望——中信里昂測市：恒指料虎尾衝頂

即將踏入虎年，中信里昂證券以風水角度，展望壬寅虎年恒生指數走勢。中信里昂中小市值股票研究分析師陳守理表示，今年是「水虎」年，而恒指屬「土雞」，兩者相沖，預計恒指一開始或會較為波動，而全年低點於3月及9月，其餘時間向好，恒指今年整體表現不錯。中信里昂發佈第28期《中信里昂證券風水指數》指出，恒指的幸運元素是火與木，而水虎年表中的諸多木行將有利於香港市場，而該行以「水虎」與「土雞」合八字，來預測恒指土雞每月走勢。中信里昂續指，猛虎下山，雄雞奔逃，此乃自然之理，儘管環境不利，「土雞」恒指仍會快速行動，避開「水虎」的爪牙。該行預測，恒指今年將有一個開門紅，三月形勢轉下，之後穩定增長，在夏季達到頂點。秋初升勢頓挫，市場下行，之後再度好轉，一路增長進入冬季，恒生雄雞將以高唱迎來新年，今年恒指可謂雞舍中的走地雞。中信里昂稱，恒指為「土雞」，主要逃避方位為上方，猛虎亦會愈跳愈高，年尾時雞與虎均會高於起點，意味着恒指會節節上升直至年尾，或會以全年高位收尾。被問及恒指全年高位的實際數字，陳守理解釋報告主要分析五行的相對強弱，沒有準確的數字預測。眾安銀行用戶突破50萬惠譽評級舉辦2022年信譽評級展望會議，眾安銀行（ZA Bank）行政總裁許洛聖昨日於會上表示，截至2021年底，眾安銀行用戶數目已突破50萬；而截至2021年第三季度，整個虛擬銀行行業已經累積100萬用戶。他指出，市場對虛擬銀行的反應超出其預期，主要因疫情加快虛擬銀行的發展步伐。許洛聖指，在金融科技發展方面，虛擬銀行較為看重應用程式評分，並視有關數據為衡量客戶信任的方法之一。他續指，眾安銀行每天都會審視其服務數據，以適時調節該行服務。該行有約500名員工，當中約一半人為技術人員並在深圳辦公室工作。他表示，眾安銀行下一步將拓展其業務至大灣區市場，並會為此做好準備以應對當地監管要求。長遠而言，該行將專注實現2024年達到收支平衡的承諾。高瞻