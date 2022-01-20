美債息升A股弱 恒指微升15點 美銀大摩績優 杜指先升後跌

美國重磅股陸續公佈業績，當中美國銀行以及摩根士丹利均優於預期，美股早段上升。杜指早段升125點，至35493點，升幅為0.4%。標普指數現升0.5%，納指升0.7%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35254點，跌113點；標普500指數報4571點，跌5點；納斯達克指數報14481點，跌25點。滙控（005）美國預託證券價格曾見54.10港元，較香港收市價跌0.60港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見453.47港元，較香港收市價跌2.33港元。港股夜期亦向好，昨晚曾較期指日間收市升278點，至24353點，較恒指收市高水225點。美銀第四季多賺三成美國重磅銀行股美國銀行公佈，去年第四季股東應佔盈利67億7千萬美元，按年增長三成，每股盈利82美仙，高於預期的76美仙。至於摩根士丹利亦公佈，去年第四季股東應佔盈利35億9千萬美元，按年增長近一成；調整後每股盈利2.08美元，高於預期的1.94美元。國際油價持續上升，紐約期油昨晚曾升0.7%，至每桶86美元。港股連跌三日後走勢反覆，高開117點後，一度升173點，但美債孳息在亞洲時段進一步上揚，致美股期貨偏軟，加上A股走勢偏弱，拖累恒指掉頭向下，下午曾跌161點，至23951點，但尾市回穩，最終拗腰升15點，收報24127點，全日高低波幅335點；科指收報5642點，跌55點；大市成交金額1149億元。美查阿里雲 股價跌1.7%多隻大型科網股午後反覆走弱，再度限制大市走勢。報道指拜登政府審查阿里雲端業務是否對美國國家安全構成風險，阿里巴巴（9988）跌1.74%，收報124.2元；美團點評（3690）跌0.65%，收報214.4元。市場憧憬中國貸款市場報價利率（LPR）將下調，推動內房股續強勢。碧桂園（2007）回購票據後連日反彈，全日飆8.28%，收報6.67元，與中海外（688）及龍湖（960）列表現第二、第四及第五佳藍籌股。雅居樂（3383）急漲12.68%，收報4元；世茂（813）揚11.33%，收報5.6元；中國金茂（817）擬實物分派金茂服務股份作特別息，股價漲4.48%，收報2.8元。物管股受帶動，加上板塊獲摩通唱好，龍頭碧服（6098）飆8.42%，收報42.5元，領漲恒指成份股。