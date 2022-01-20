紐約期油周二收市升1.61美元或1.92%，每桶報85.43美元。倫敦布蘭特期油收市升1.03美元或1.19%，每桶報87.51美元。兩者均創下2014年10月以來最高。
據悉，被無人機攻擊的儲存設施位於穆薩法赫工業區，而國有能源企業阿布扎比國家石油公司在該地設有管道系統和油輪儲存設施。
本港受Delta和Omicorn病毒夾擊。由四十三歲巴基斯坦女子引起的群組擴大，料出現三代傳播，其兩名染疫兒子就讀的美孚地利亞修女紀念學校，多三名師生染疫，而居於學校樓上住宅的一名幼稚園老師及其友人亦...
2022-01-20
北京冬奧會下月四日舉行。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）證實將出席今次盛事；同時中國外交部證實，中方已向美方冬奧團隊其中四十六名成員審發相應簽證。而北京當局要求所有入境的相關人員安裝「冬奧通」...
2022-01-20
南太平洋島國湯加上周六發生海底火山大爆發及引發海嘯周四踏入第四天，火山灰幅蓋多島及當地機場跑道，通訊仍中斷。大多數居民聚居的地區災情相對上較輕微，不過外島災情較嚴重，有個別島嶼全被浸沒，死亡人數增至三...
2022-01-20
據《星島地產網》報道，由於疫情持續，不少業主睇淡後市，二手市場連錄多宗蝕讓個案。中原副區域營業經理盧鏡豪表示，海怡半島29座中高層H室，面積687方呎，三房連套房間隔，以1146萬易手，呎價16681...
2022-01-20
美國重磅股陸續公佈業績，當中美國銀行以及摩根士丹利均優於預期，美股早段上升。杜指早段升125點，至35493點，升幅為0.4%。標普指數現升0.5%，納指升0.7%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報352...
2022-01-20
利物浦領隊高普最近改變忽視國內盃賽的做法，上周英格蘭聯賽盃四強首回合精銳盡出，務求衝擊入主以來首個本土盃賽冠軍，可惜主場僅與阿仙奴互交白卷。今晚次回合紅軍作客料繼續強陣出擊，尤其幸運童子奧歷治及時傷瘉...
2022-01-20
「子華神」黃子華繼去年《乜代宗師》後，今年再有賀歲片《飯戲攻心》，拍住張繼聰和陳湛文（Peter）合演三兄弟。三人雖然首度合作，但齋睇訪問時互窒的相處情況，已知好有火花，子華甫開始已聲言同兩人唔係好熟...
2022-01-20
第五波疫情不斷惡化，先有國泰機組人員不守規則將Omicorn傳入社區，近日懷疑有來自荷蘭的倉鼠輸入Delta病毒，還有由巴基斯坦女子群組出現第三代傳播，受感染者增加，連衞生防護中心也形容社區「有幾個火...
2022-01-20
莫雷拉昨晚憑方廄「度身訂做」、東廄「爆谷」和賀廄「勁駒」贏馬，並於第七場後提前成為騎師王；而東廄另憑潘頓策騎的「美麗同享」起孖。其餘沈集成憑「知道必勝」和「幸福至上」包辦第七口孖寶，田泰安和蘇保羅憑「...
2022-01-20