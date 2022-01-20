中東地緣衝突危機升溫，周一阿聯酋首都阿布扎比一間石油公司用作儲存燃料罐的設施被無人機攻擊，續而發生爆炸，造成三人死亡，也門胡塞武裝組織承認責任。該事件可能影響原油供應，國際油價連續第2天上揚，再創7年多新高。路透社與5名石油輸出國組織（OPEC）官員私下討論，部份為OPEC及OPEC與夥伴國小組成員，當中4人不排除油價升見100美元的可能。紐約期油周二收市升1.61美元或1.92%，每桶報85.43美元。倫敦布蘭特期油收市升1.03美元或1.19%，每桶報87.51美元。兩者均創下2014年10月以來最高。據悉，被無人機攻擊的儲存設施位於穆薩法赫工業區，而國有能源企業阿布扎比國家石油公司在該地設有管道系統和油輪儲存設施。