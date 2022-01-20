內地嚴防網企壟斷 支付與金融須分家

國家發改委等部門發佈意見稿，指出要依法查處平台經濟領域壟斷和不正當競爭等行為，強化支付領域監管，斷開支付工具與其他金融產品的不當連接，依法治理支付過程中的排他或「二選一」行為，對濫用非銀行支付服務相關市場支配地位的行為加強監管。另，嚴格規範平台企業投資入股金融機構和地方金融組織。意見提到，要嚴格依法查處平台經濟領域壟斷協議、濫用市場支配地位和違法實施經營者集中行為。加大對出行領域平台企業非法營運行為的打擊力度。強化平台企業涉稅信息報送等稅收協助義務，加強平台企業稅收監管，依法查處虛開發票、逃稅等涉稅違法行為。強化對平台押金、預付費、保證金等費用的管理和監督。同時，要嚴格規範平台企業投資入股金融機構和地方金融組織，督促平台企業及其控股、參股金融機構嚴格落實資本金和槓桿率要求。憂金融業遭主導 限制平台入股意見亦提及加強數據和算法安全監管，嚴厲打擊平台企業超範圍收集個人信息、超權限調用個人信息等違法行為。從嚴管控非必要採集數據行為，依法依規打擊黑市數據交易、大數據殺熟等數據濫用行為。在建立有序開放的平台生態方面，意見提出，平台應依法依規有序推進生態開放，按照統一規則公平對外提供服務，不得惡意不兼容，或設置不合理的程序要求。平台運營者不得利用數據、流量、技術、市場、資本優勢，限制其他平台和應用獨立運行。意見中亦提到，強化數字化監管支撐，建立違法線索線上發現、流轉、調查處理等非接觸式監管機制，提升監測預警、線上執法、信息公示等監管能力，支持條件成熟的地區開展數字化監管試點創新。加強和改進信用監管，強化平台經濟領域嚴重違法失信名單管理。金利豐證劵研究部執行董事黃德几預料，是次措施出台對騰訊（700）及阿里巴巴（9988）影響不大，目前其股價亦已經反映市場預期，認為措施不會再對股價造成衝擊。