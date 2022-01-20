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富衛再融資籌15.6億

2022-01-20 列印
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外電報道，「小小超」李澤楷旗下的亞洲保險公司富衛集團再度進行融資，來港上市前再集資2億美元（15.6億港元），並引入新投資者歐力士及華泰證券。富衛原本計劃赴美上市，市傳集資規模約20億至30億美元，惟在中美緊張關係升溫下，決定「班師回朝」回港上市，預計今年首季遞交上市申請。

外電引述知情人士，富衛於來港上市前進行新一輪融資，涉及2億美元，並引入已在日本上市的金融集團歐力士，以及華泰證券等兩名新投資者。此意味着富衛在過去一個月已合共籌資16億美元（124.8億港元），該公司於去年12月進行14億美元的融資，當時其估值約90億美元。


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