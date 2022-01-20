騰訊中期息派京東股今除淨

騰訊（700）實物派發京東（9618）股份作中期息，將於今天除淨，意味投資者最遲在昨日買入騰訊，才可獲派京東股份。騰訊及京東股價昨日窄幅上落，騰訊收報455.8元，升0.66%；京東則收報281.4元，升0.86%。騰訊上月底破天荒宣派中期息，以實物形式派發其持有的大部份京東股份，每21股騰訊持股，派1股京東，每手100股按比例獲派4.76股京東，碎股則無從分派，一手股東實際只獲派4股京東；餘下的0.76股權，則按派股當日股價折算現金派發。相關派息股份將於3月25日派發。以京東收市價281.4元計，4.76股折合現金逾1339元。