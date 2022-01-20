安踏盈喜預期多賺35% 瑞聲盈警料純利減12%

體育用品股安踏（2020）昨發盈喜，預料截至去年底止年度，若包括分佔合營公司虧損影響，溢利將增長不少於45%；若不包括分佔合營公司虧損影響，預期溢利將按年增長不少於35%；2020年溢利約為57.6億人民幣。瑞聲科技（2018）則發盈警，預期去年度少賺12至16%。安踏預期，去年整體收益按年增長不少於35%。集團指出，去年溢利有所增長主要由於預期整體收益增長，2020年集團的銷售受疫情影響，而去年疫情對中國零售市場影響相對下降，安踏品牌、FILA品牌及其他品牌收益對比2020年全年有所反彈。海豐心連心盈喜航運股海豐國際（1308）發盈喜，預料2021年全年純利約11.5億美元，按年增2.25倍，主要是去年集裝箱航運及物流服務需求按年增加、持續擴展業務至亞洲市場，以及有效控制每個標準箱的成本。中國心連心化肥（1866）發盈喜，預計截至去年底止年度，淨利潤按年增長不低於2倍；2020年純利為3.48億人民幣。不過，瑞聲科技（2018）發盈警，預期去年度收入預計會略微增加，但純利料較2020年同期減少約12%至16%，主要是由於沒有類似2020年度的特殊匯兌收益以及2021年度政府補貼減少；2020年度的純利為15.07億元人民幣。另外經營千色店、UNY等連鎖百貨公司的恒基發展（097）則發盈警，預期截至去年底止年度，盈利將按年大減約73%；2020年度盈利1.27億元。該公司解釋，預期盈利減少，主要由於期內沒有2020年香港政府的「保就業」計劃工資補貼、業主沒有作出租金寬免，以及因社交距離措施放寬，令顧客對集團超級市場的食品及日常用品之需求下降。