中環IFC外望——羚邦：將拓NFT聯乘合作

動畫媒體內容發行及品牌授權商羚邦集團（2230）近期與本地插畫家合作，舉辦「Garfield x Plastic Thing」聯乘展覽。羚邦主席兼行政總裁趙小燕昨日表示，是次推出的展覽預約入場反應理想，冀聯乘產品的銷售額可達到七位數字，料未來拓展合作至NFT及遊戲等範疇。是次展出一系列限量發售畫作及期間限定產品。趙小燕透露，有關產品的定價由數百元至數萬元不等，作品定價最高為2.8萬元，期望是次銷量與去年的「小王子展覽」相若，而聯乘展覽為期三個星期，目前已有四千多人預先登記，首七日人流已爆滿，形容反應理想。趙小燕指出，有關合作是以藝術家管理人模式進行，是次與Plastic Thing的主理人葉欣洽談近兩個月才促成合作，未來計劃拓展至NFT、遊戲等範疇的合作。該公司執行董事趙小鳳預料未來三至五年內，會再簽約10名藝術家，正洽談的藝術家包括有來自本地、台灣以及英國等。冼國林參選特首 國藝曾急升55%冼國林搶閘宣佈參選特首後，他曾經打骰的上市公司國藝集團（8228）落鑊，股價一度飆升55%，收市仍大漲37%，報0.119元。他已於去年辭任國藝主席並退出董事局，據報其持股亦已全數出售，但妻子仍持有逾兩成股份。國藝集團前稱國藝娛樂文化，開拍過《葉問前傳》、《葉問：終極一戰》等電影。冼國林在金融界打滾逾30年，曾經在永亨銀行旗下創立永亨信用財務公司，其後更自立門戶，創辦財務公司第一信用（8215），在「財仔」界打響名堂。在2017年，獨立股評人David Webb發表一份《謎網：五十隻不能沾手的港股》報告，指這些上市公司的交叉持股形成複雜網絡，可透過一系列手法欺騙投資者，亦牽涉將股價舞高弄低圖利，當中第一信用榜上有名。高瞻