失業救濟初領28.6萬勝預期 美股急彈 杜指曾升461點

美國三大指數周三急挫後，周四早段反彈，杜指曾上升461點，報35490點；納指升236點，報14577點。美國公佈上周首次申領失業救濟人數為28.6萬人，較市場預期為多，而持續申領人數為163.5萬人，增加8.4萬人，亦多過預期，反映當地勞工市場開始有點降溫。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35155點，升127點；納斯達克指數報14398點，升57點。滙控（005）美國預託證券價格曾見53.88港元，較香港收市價跌0.52港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見478.32港元，較香港收市價升6.72港元。中概股承接港股升勢表現強勁，其中京東及嗶哩嗶哩曾升逾一成，分別較本港收市價高5.7%及3.8%；小鵬汽車亦升逾7%，較本港收市價高3.5%。其他中概股方面，拼多多升逾6%，蔚來升逾7%，百度則升近6%，阿里巴巴升逾5%。美國科技股方面，Tesla曾升逾4%，重上1000美元水平；微軟及Meta Platforms則升逾2%，蘋果則升近1%。美國航空上季收入優於市場預期，虧損亦低於市場預測，看好未來1至2個月的航班預訂量接近去年第四季Omicron衝擊前的水平，股價早段曾跌逾3%後回穩。英國《金融時報》引述消息人士稱，瑞幸咖啡研究重新在納斯達克市場掛牌，上市時間可能是今年底，並希望在重新上市前再度向投資者私募資金，已經與部分潛在投資者及顧問會面。不過內地傳媒引述瑞幸咖啡官方回覆指報道不實，否認研究在美國重新上市的計劃，瑞幸股價曾跌逾5%，低見10.87美元。First Abu Dhabi Bank首席經濟學家Simon Ballard稱，利率市場的焦點仍着重在聯儲局，以及對央行的加息和縮表預期，預計這些因素將在未來幾周推高市場不確定與波動性。歐洲股市周四靠穩。交易商指，投資者對通脹的擔憂似乎開始減緩。英國富時100指數收報7585.01點，跌4點。德國DAX指數收報15912.33點，升102點，升幅0.65%。法國CAC 指數收報7194.16點，升21點，升幅0.3%；意大利富時MIB指數報27465點，升94點，升幅0.34%。金價牛皮，紐約期金接近收市時微升0.1%，報每盎司1,845.2美元。鈀價則延續漲勢，三月份鈀期貨價周四再升2.82%，報2065美元。