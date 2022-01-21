  • 2022年1月21日 星期五
  • 19º
  • 71%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 中學停課強檢黃色經濟圈倉鼠

日報新聞 > 金融

傳字節跳動去年收入增七成

2022-01-21 列印
Previous Next

據報短片平台TikTok抖音母企字節跳動，去年總收入增七成，較2020年同期增長一倍放緩。外電引述兩名消息人士指，字節跳動在本周的內部會議上，向一小群員工披露營業數據，該公司2021年總收入為580億美元（約4524億港元），按年增加70%；2020年總收入達343億美元（約2675.4億港元）。

報道指出，字節跳動於本周的員工內部會議，提及去年營收數據。對於有關傳聞，字節跳動暫時未回應。報道又指，根據字節跳動最新私募市場股權交易資料，公司最新估值達3000億美元（逾2.3萬億港元）。
最新估值逾2.3萬億

字節跳動被視為內地目前規模最大的未上市科網企業，其收入增速明顯優於近月受內地收緊監管的阿里巴巴（9988）、騰訊（700）。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Pun Choi CNY 2022
Pun Choi CNY 2022
下載頭條App
hd