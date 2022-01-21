科技股炒上內房股發威 港股飆824點直逼兩萬五

國指收報8761點，升319點；科指收報5896點，升253點，大市成交額1783.74億元。藍籌股友邦（01299）漲5.8%，收報88.7元；平保（2318）升7.2%，收報65.8元；比亞迪（1211）升1.2%，收報261.2元；港交所（388）升3.9%，收報474.2元；滙控（005）則跌0.6%，收報54.4元。
科技股為升市功臣，內地傳騰訊（700）收購小米（1810）旗下黑鯊科技，交易仍在洽談中，騰訊升6.6%，收報471.6元；小米則升3.17%，收報18.9元；美團（3690）急彈11%，收報238元；阿里巴巴（09988）升5.9%，收報131.5元。瑞聲（2018）料去年少賺16%，股價挫12.7%，收報27.95元，為表現最差藍籌股。
內房與物管股有追捧，融創（1918）飆15.2%，收報10.9元；世茂（813）急升12.1%，收報6.28元；龍光（3380）漲10.1%，收報6.54元；恒大（3333）升4.7%，收報1.8元；碧桂園（2007）急升4.4%，收報6.96元；碧服（6098）抽高15.5%，收報49.1元，為升幅最大藍籌股；雅生活（3319）亦飆8.2%，收報15.54元。
安踏發盈喜 急彈逾6%
體育用品股同樣向好，安踏（2020）發盈喜，料去年盈利增長逾四成半，股價彈6.5%，收報120元；李寧（2331）飆6.3%，收報79.85元；特步（1368）漲近2%，收報13.72元。