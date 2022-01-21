瑞幸否認在美重新上市

早前因爆出財務造假醜聞而在美國除牌的中國咖啡連鎖集團瑞幸咖啡，有傳正籌備在美國重新掛牌，最快今年底成事。惟該公司向內地媒體否認該報道。另外，昨日截飛的創新奇智（2121）錄得約10.2億元孖展，超購逾7倍英國《金融時報》引述消息人士稱，瑞幸咖啡研究重新在納斯達克市場掛牌，上市時間可能是今年底，並希望在重新上市前再度向投資者私募資金，已經與部份潛在投資者及顧問會面。不過內地傳媒引述瑞幸咖啡官方回覆指報道不實，否認研究在美國重新上市的計劃。瑞幸咖啡於2021年在美國申請破產保護，以允許其繼續營業並重組債務。破產程序完成後，可進行重新上市計劃。