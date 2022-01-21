恒大境外債權人追數 或採強制執行措施

中國恒大（3333）境外債權人考慮強制執行，上演追數版「步步驚心」。據外媒透露指，有恒大境外債券持有人特別團體發聲指，儘管已盡力與恒大開展對話，但至今僅收到缺乏細節和實質內容的意向保證，批評恒大持續無視境外債權人及其合法權利，與其此前的公開表態大相徑庭。更表明正嚴嚴肅考慮採取強制執行措施。該境外債權人特別團體發聲明指出，並未看到如恒大此前於聯交所公告所述的「積極與境外債權人溝通，為所有利益相關方制定可行的境外重組方案」或「積極與債權人保持溝通，努力化解集團風險，維護各方合法權益」的實質進展。目前該特別團體已聘請離岸律師事務所衡力斯（Harneys），為接下來的必要行動做準備，若已別無選擇，將嚴肅考慮採取強制執行措施。持25億美元離岸債值得注意的是，此次並非該境外債權人團體首次向恒大追債，這個特別小組由6位海外債權人成立，共持有恒大25億美元離岸債券，去年下半年，曾聘請律所Kirkland & Ellis及投行Moelis＆Co.作為顧問，於10月底與恒大進行談判，但談判隨後再沒傳出下文。而在此之前，雙方的溝通接觸亦並不順利。恒大目前處理境外債項的進度不及境內債，令不少海外債權人憂心忡忡，英倫銀行行長貝利近日發聲指，英倫銀行亦正密切關注恒大事態發展，雖然目前恒大集團解決債項的措施優先針對境內債權人，且處理時間相當漫長，但相信不會威脅到英國的金融穩定。英倫銀行副行長康利夫亦表示，英國銀行具有韌性及足夠資本，可以在不需要政府幫助的情況下，抵禦另一場像新冠疫情那樣的經濟衝擊。恒大主席許家印繼續向員工派定心丸，並於新年向恒大全體員工新年致辭中表示，要永不放棄、毫不動搖地將「復工復產保交樓」進行到底，要恢復銷售、恢復經營、還清各方面債務，創造一個涅槃重生的美好未來。