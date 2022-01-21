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中國去年對外投資增2.2%

2022-01-21 列印
■商務部表示，2021年中國對外投資合作平穩發展。
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商務部昨日公布，2021年中國對外投資合作平穩發展，全行業對外直接投資9366.9億人民幣，按年增長2.2%；折合1451.9億美元，按年增長9.2%。

在2021年全年對外投資合作中，中國商務部新聞發言人束珏婷表示，對「一帶一路」沿線國家投資增長較快，對其非金融類直接投資203億美元，按年增長14.1%；對外承包工程大項目也增加，新簽合同額上億美元項目560個，較上年增加46個。
　 　商務部指出，去年受美元貶值影響，對外承包工程完成營業額9996.2億元人民幣，按年跌7.1%，折合1549.4億美元，按年下降0.6%。



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