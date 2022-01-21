禹洲交換票據 獲足夠支持

禹洲集團昨日發公告稱，已獲絕大多數交換票據持有人支持及所有徵求同意票據所需取得的必要同意，令公司能夠有效延長相當一部分離岸債務的到期期限。該公司的公告披露，於交換屆滿期限，逾4.77億美元的交換票據，已根據交換要約有效進行交換。該批交換票據，由約2.66億美元的2022票據及2.12億美元的2022票據II構成。禹洲表示，由於考慮到交換票據持有人的積極踴躍參與，決定豁免交換要約備忘錄規定的交換要約最低接受金額條件，並接納所有參與交換的交換票據，預計結付新票據並向相關合資格持有人交付交換代價，將在2022年1月20日發生。