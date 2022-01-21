中環IFC外望——友邦：新世代投身斜槓族成趨勢

友邦香港公佈「AIA理想退休生活調查」第13期結果，探討年輕新世代（18至29歲）的退休投資新態度。調查顯示，八成受訪新世代同意活在當下，敢想敢做，抱持「You Only Live Once–YOLO」的生活態度。調查指出，新世代不願受束縛，欲跳出傳統工作模式。65%新世代對創業感興趣，而30至44歲的人當中，僅45%對創業感興趣，在45至65歲的人當中，對創業感興趣的人數比例跌至37%。投身斜槓族也是新世代人群中的另一大趨勢，斜槓組意指不再滿足於專一職業的工作模式，而選擇有多重職業及身份的生活，數據顯示有62%新世代有興趣投身斜槓族。此外，全球各地面臨人口老化，出生率下跌的問題，香港也不例外，該調查顯示新世代寧養寵物不生育，近八成 （76%）新世代認為養兒防老觀念過時，54%同意寧養寵物不生育。投資策略方面，調查顯示新世代偏好進取型的投資策略，70%新世代認為短炒回報比長線投資吸引，在45到65歲的人中則只有57%同意該觀點。38%新世代不認同定期定額投資是理想的儲蓄方式，但在45到65歲的人中仍有79%認為定期定額投資是理想的儲蓄方式。此外，不少新世代年輕人也視虛擬貨幣為一項投資工具，每四個人中就有一個新世代（24%）現有或曾投資包括虛擬貨幣在內的新興資產。美團斥5.5億新春補貼外賣員內地新冠疫情持續，全國多個省份倡導「就地過年」。據《上海證券報》引述消息指，為確保市民春節期間生活便利，美團（3690）將斥資5.5億元（人民幣，下同），以補貼農曆新年七日假期期間留守崗位的外賣員，並聯合各級員工在全國組織免費年夜飯、發放新春禮盒、站點慰問等活動。數據顯示，以往留在當地過年的外賣員中，有逾六成是因農曆新年期間會獲得更多收入，而主動選擇留下。以北京外賣員為例，預計農曆新年七日假期內平均可多獲1000至2000元不等的收入；農曆新年過後上班，北京、上海、廣州、西安等100多個城市的外賣員，亦會獲得金額不等的開工利是。除提供補貼及利是外，美團亦會在農曆新年前夕免費提供2400場年夜飯，並會在受防疫規限的城市將年夜飯送至站點，以及向優秀外賣員及家屬發放五萬份新春禮包及禮物。高瞻