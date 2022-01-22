人行放水沖喜 港股全周升582點

人行近期連環放水刺激「北水」南下尋寶，進一步帶動港股氣氛，昨日稍現獲利回吐亦無阻好友入市，恒指收市仍微升13點，報24965點，全周累升582點。臨近農曆新年，內需及旅遊股彈起，中資大行唱好消費品板塊可望估值修復。港股市底轉強，雖然昨日開局一度跌229點，但午後拗腰，收市倒升13點，報24965點；國指收升25點，報8787點；科技指數仍跌26點，收報5870點，大市成交金額1541.73億元。北水大手掃入美團北水連續13日錄得淨流入，昨日淨流入20.4億元，掃入美團（3690）最積極，有9.2億資金，該股昨日收市無升跌，報238元；其次為騰訊（700）及快手（1024）；藥明康德（2359）淨流出最多，錄2.9億元。農曆新年臨近，內需股回勇，中金報告指出，消費品板塊今年估值有望修復，主要由於去年因原材料價格呈逐季上漲令成本壓力增加，引致下半年利潤受壓，有關影響現仍存在，但該板塊估值已處近三年低位，風險亦已反映估值或有提升機會。一眾消費股飲得杯落，奈雪的茶（2150）飆8.4%，收報7.73元；華潤啤酒（291）升4.1%，收報60.9元；青島啤酒（168）飆6.9%，收報74.8元。有傳螞蟻集團捲入貪腐醜聞，母企阿里巴巴（9988）挫3.3%，收報127.1元，拖累恒指62點跌幅。騰訊（700）則倒升0.7%，收報474.8元。遭麥格理降目標價的瑞聲（2018）插5.7%，收報26.35元，為表現最差藍籌股。