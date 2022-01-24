聯儲本周議息恐放鷹 外圍疲弱 港股本周料先行整固

人行放水帶動港股上周表現造好，全周累升2.4%，惟強勢多時的美股則因加息憂慮急挫。有市場分析指，市場早已預期聯儲局將會加息，故預料加息對港股走勢影響不大，而恒指近期累計升幅不少，料本周股市將會高台整固，並於24600點至25300點間上落。恒指上周五收市報24965點，升13點，全周累升2.4%或582點。國指收升25點，報8787點；科技指數仍跌26點，收報5870點，大市成交金額1541.7億元。恒指夜期上周五收報24689點，低水277點；ADR港股比例指數報24683點，跌1.13%。美股上周五再度受挫，標普500指數挫約1.9%；納斯達克指數跌2.72%。夜期及ADR沽壓大另外，摩根士丹利首席亞洲和新興市場策略師Jonathan Garner指，中國熊市尚未結束，認為中國公司的股本回報率下降和房地產違約仍然令人擔憂。他表示，受Omicron病毒變異株及美國利率上升威脅，市場或要重新評估中國及新興市場增長情況，故目前仍不建議買入中國股票。專家：24600有支持香港股票分析師協會副主席郭思治表示，市場預料聯儲局將會加息，加上現時資金市場充裕，預料加息對市場影響不大。另外，美股上周五再急挫，三大指數持續下滑，郭思治認為，美股跌對恒指走勢影響不大，惟恒指近期累計升幅達約2000點，美股受挫或成導火線，預料本周股市將會高台整固及有消化，並於24600點至25300點間上落。農曆新年長假期將至，他說以往過年市場戰意普遍較低，加上近期本港疫情反覆，晚市堂食被禁，預料近期市場投資氣氛會較緊。金利豐證劵研究部執行董事黃德几表示，過去兩星期美股從高位調整但恒指仍然向上，反映港股已經見底，預料本周聯儲局議息對港股沽壓較小。與此同時，近期人行放水，中美貨幣政策走勢不一，美股與港股之間走勢未有互相影響。恒指上周累漲2.38%，黃德几預料，恒指本周會先行整固，周一或低開200點至300點，全周將反覆上落，並於24600點有支持。此外，臨近農曆新年，內地開始放農曆年假，北水會相對淡靜，市場將持觀望態度，預料股市向上突破空間較小。