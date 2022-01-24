安老按揭高年金計劃 累收240申請反應佳

按揭證券公司於去年7月再優化俗稱逆按揭的安老按揭計劃，新增了「高年金定息按揭計劃」，令長者每月可多收些年金。新增計劃推出至今反應不俗，期間選用此計劃的長者人數多過選用原有計劃的人數，而截至1月中，高年金定按計劃已累計錄得約240宗申請，平均每月年金達約2萬元，較整體安老按揭計劃平均每月年金1萬多元高出逾3000元。高年金定按計劃自去年7月推出至今約半年，長者頗受落。按揭證券公司回覆本報查詢表示，截至今年1月14日，高年金定按計劃累計錄得約240宗申請，佔期內整體安老按揭計劃申請宗數超過一半。自高年金定按計劃推出後，去年下半年安老按揭計劃的整體申請宗數較上半年增加約一成，同時定息按揭的申請比例亦逐漸上升。長者選用料續趨升按證指，獲批出的高年金定按計劃申請的平均每月年金約為2萬元，最高則約10萬元；選擇終身收取年金的人士仍是最多，約佔六成。對於更多長者偏好高年金定按計劃，有市場人士不感意外，並指始終選用高年金定按每月可獲較多年金，預期未來長者採用安老按揭計劃時選擇高年金定按的人數將持續趨升。有參與安老按揭計劃的上海商業銀行，其執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉表示，長者客戶選用高年金定按計劃可以理解，因為長者都期望有更美好的退休生活，故採用安老按揭計劃時未必會考慮到將來子女可能贖樓要還款的問題，他們更多只想到在百物騰貴的情況下，如何利用安老按揭來減低通脹的影響。每月年金可高出三成按證重申，推出高年金定按計劃，旨在為客戶提供更多選擇，讓他們獲取更高的每月年金，若與浮息按揭計劃比較，高年金定按計劃所收取的每月年金便高出三成，以助長者提升退休生活的質素。