中移獲母企七億增持A股

中國移動（941）公告，接到母公司中國移動集團的通知，中國移動集團於本月21日增持公司1232.02萬股A股，金額約7.1億元（人民幣，下同），約佔公司總股數的0.058%，約佔A股總數的1.457%。中移動集團計劃自今年1月21日至12月31日期內，擇機增持公司A股股份，累計增持金額介乎30億元至50億元，增持計劃未設置股份購買價格區間。中移動集團表示，實施增持計劃是基於對公司未來發展前景的堅定信心，以及中長期投資價值的高度認可，並為確實維護中小投資者的利益和資本市場穩定，以提振廣大投資者信心。