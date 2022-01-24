太盟擬港上市籌156億

大型私募基金公司紛紛籌備上市，而港股市場亦可望分一杯羹。據外電報道，專注於亞洲項目的太盟投資集團（PAG）計劃來港上市，籌集20億美元（約156億港元），或成為亞洲最大規模的私募基金公司上市交易。外電引述消息人士指，太盟投資集團一直與財務顧問商討上市計劃，最早在今年成事，但具體時間表還要取決於市場情況。資料顯示，太盟投資集團現時為全球150多間機構投資者管理總共450億美元的資產。除了私募股權業務之外，亦有投資房地產項目。該集團在香港資本市場相當活躍，近期參與的投資項目包括計劃在美國納斯達克上市的港產獨角獸、基因診斷檢測公司Prenetics等等。