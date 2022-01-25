比特幣及Tesla股價急挫 烏國局勢升溫 杜指曾瀉逾千點 烏克蘭局勢緊張，地緣政治風險上升，再加上美國聯儲局即將議息，在不明朗因素增加下，歐美股市全線下挫。美股杜指周一早段曾急瀉逾1000點，低見33191點；標普500指數則逾3.83%；納指跌勢更急，曾跌444點。

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報33610點，跌655點；標普500指數報4305點，跌92點；納斯達克指數報13482點，跌286點。Tesla股價大跌57.92美元，報885.98美元，跌幅達6.14%。滙控（005）美國預託證券價格曾見51.60港元，較香港收市價跌1.70港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見446.46港元，較香港收市價跌13.14港元。俄羅斯會否與烏克蘭開戰，成為環球焦點，俄羅斯股市曾急挫一成，盧布匯價亦曾跌約2%。歐洲股市亦受拖累，英國富時指數中段跌1.8%，德國DAX指數以及法國CAC指數中段均跌3%。另一方面，虛擬貨幣價格亦見急插，比特幣一度失守3.3萬美元水平，其後跌幅收窄至3.3%，見34054美元；以太幣則曾插2160美元，其後跌幅收窄至約7%，報2259美元。恒指隨外圍低收309點美國國務院周日下令駐烏克蘭使館人員及家眷撤離當地，同時把俄烏兩國的旅遊警示分級升至高；北約也下令軍隊待命，並向東歐地區增派戰鬥機和戰艦，確保衝突不會進一步擴大。港股隨外圍向下，恒指低開272點後最多挫近400點，見全日低位24570，最終收跌309點或1.24%，報24656；科指跌166點或2.84%，報5703，失守10天線（ 5762）。市場觀望本周聯儲局議息，大市成交總額回落至1243億元。大型科網股再成跌市元兇，板塊並包辦表現最差藍籌首四位，網易（9999）急挫7.45%收報150.2元；阿里（9988）瀉6.29%收造119.1元；京東（9618）下滑5.55%收報289.2元；小米（1810）跌3.81%收報18.2元。