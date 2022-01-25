貨運收益增失血大減 國泰料去年僅蝕61億

國泰（293）靠貨運支撐，預計去年全年錄得虧損約56至61億元，因上半年蝕逾75億元，即下半年已轉賺近15至20億元，遠好過市場預期。不過由於本港爆發第五波疫情，令國泰本來在過去半年成功收支平衡後再度「失血」，料今年2月起重新錄得每月10至15億元現金消耗。國泰發「盈喜」，經初步審閱後預計2021年全年虧損56至61億元，但下半年終於有錢賺，約為14.6億至19.6億元；而去年全年蝕幅亦較2020年全年勁蝕216.5億元大幅收窄。該集團指，去年表現主要由於貨運需求強勁、貨運收益和運載率高企，以及持續有效管理現金和成本所致，另外加上2020年有一系列飛機減值及企業重組一次性支出，而去年有關開支顯著減少。國泰行政總裁鄧健榮表示，過去一段時期應對疫情採取果斷行動，捕捉了強勁的貨運需求，令每月「燒錢」情況由2020年上半年的25至30億元，成功改善至去年下半年大致實現正現金流，即有輕微現金入帳。第五波疫情爆發 下月起再燒錢好景不常，本港近期爆發第五波疫情，鄧健榮指，在今個月只能運作相等於疫前約20%的貨運運力及約2%的客運運力，而國泰業務無疑會受削減運力影響，初步評估預期在2月起，每月的營運現金消耗將為10億至15億元。他又表示，正盡一切努力在情況好轉前增加運力，包括增加機組人員資源應對，估計可讓每月較現時額外增加約5%的貨運運力。至於客運前景，鄧健榮稱，客運班次將因應航點及航班的熔斷機制而減少，國泰前往內地的客運航班整體上將維持不變，惟其他航線的客運運力將會有所減少。國泰昨日公佈營運數據，上月載客9.2萬人次，按年大增1.3倍。至於貨運上月運載13.5萬公噸，按年增12%，貨運運力增加6.5%，但較疫前也跌32.9%；全年貨運量則幾乎持平至133萬公噸，但運力按年下跌 10.9%。