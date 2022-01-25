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東方海外上季收益倍增

2022-01-25 列印
■東方海外公佈，去年第四季總收益48.8億美元，按年增1.01倍。
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東方海外國際（316）公佈，截至去年底止第四季營運數據，季內總收益48.8億美元（約380.6億港元），按年增加1.01倍，季度取得破紀錄的成績。季內航線網絡嚴重擁堵，導致總載貨量下降16.9%，以及運載力減少14.3%；整體運載率按年減少2.7%，但每個標準貨櫃的整體平均收益按年增加1.42倍。

按航線分佈，單計去年第四季，太平洋航線收益按年增長77%，至17.6億美元；亞洲及歐洲航線收益按年更大增近2.1倍，至14.7億美元；亞洲區內及澳亞航線收益按年升69.4%，至13.5億美元；大西洋航線收益按年增92.2%，至逾3億美元。

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